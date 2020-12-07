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¡GARRA, pasión y mentalidad! Los rostros del triunfo en los jugadores de Pumas | FOTOS

Pumas eliminó a Cruz Azul en las Semifinales del Guardianes 2020, con un triunfo de 4-0, logrando lo que casi todos consideraban imposible. Así celebraron sus jugadores.

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