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¡Las mejores imágenes de la Jornada 15 de la Liga BBVA MX! ¿Cómo le fue a tu equipo?

Todos los resultados de la Jornada 15 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. Se acabó la racha de Cruz Azul, Puebla está imparable y Tigres no puede ganar.

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