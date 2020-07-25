  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Las playeras 'más feas' de Guardianes 2020

La afición ha deaprobado estos diseños que portarán algunos equipos de la Liga MX.

Por: Azteca Deportes

La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
Pese a que hace alusión a los años 80', la gente desaprobó que el nombre de Tigres abarcara gran parte del centro.
Esta playera la amas o la odias. No a todos los aficionados convencieron las franjas azules con detalles en punto.
Pese a que luce sumamente atractiva, el Toluca no presentó la playera para este torneo debido a medidas sanitarias, sin embargo, esto causó la ira de los aficionados.
/
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
Pese a que hace alusión a los años 80', la gente desaprobó que el nombre de Tigres abarcara gran parte del centro.
Esta playera la amas o la odias. No a todos los aficionados convencieron las franjas azules con detalles en punto.
Pese a que luce sumamente atractiva, el Toluca no presentó la playera para este torneo debido a medidas sanitarias, sin embargo, esto causó la ira de los aficionados.
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
La afición universitaria desaprobó la playeras de Pumas
Pese a que hace alusión a los años 80', la gente desaprobó que el nombre de Tigres abarcara gran parte del centro.
Esta playera la amas o la odias. No a todos los aficionados convencieron las franjas azules con detalles en punto.
Pese a que luce sumamente atractiva, el Toluca no presentó la playera para este torneo debido a medidas sanitarias, sin embargo, esto causó la ira de los aficionados.

Te Recomendamos