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Los 10 máximos goleadores en la historia de las Chivas de Guadalajara | FOTOS

Omar Bravo, “Chava” Reyes y más jugadores históricos de las Chivas. Los 10 máximos goleadores del Club Deportivo Guadalajara.

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