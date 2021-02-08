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Los 20 futbolistas con mayor valor en la Liga MX ¿Con quiénes te quedas? | FOTOS

Los 20 jugadores más caros y valiosos de la Liga MX, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt. Calidad, situación actual, potencial y juventud, entre los elementos que consideran.

JJ Macías
2 Jugadores con mayor valor Liga MX Yairo Moreno.jpg
3 Jugadores con mayor valor Liga MX Jonathan Rodriguez.jpg
4 Jugadores con mayor valor Liga MX Brian Lozano.jpg
5 Jugadores con mayor valor Liga MX Leonardo Fernandez.jpg
6 Jugadores con mayor valor Liga MX Carlos Rodriguez.jpg
8 Jugadores con mayor valor Liga MX Roberto Alvarado.jpg
7 Jugadores con mayor valor Liga MX Orbelin Pineda.jpg
Liga MX Rogelio Funes Mori.jpg
10 Jugadores con mayor valor Liga MX Luis Romo.jpg
11 Jugadores con mayor valor Liga MX Maxi Meza.jpg
12 Jugadores con mayor valor Liga MX Cesar Montes.jpg
13 Jugadores con mayor valor Liga MX Sebastian Vegas.jpg
16 Jugadores con mayor valor Liga MX Vincent Janssen.jpg
14 Jugadores con mayor valor Liga MX Erick Aguirre.jpg
15 Jugadores con mayor valor Liga MX Victor Guzman.jpg
18 Jugadores con mayor valor Liga MX Fernando Gorriaran.jpg
17 Jugadores con mayor valor Liga MX Carlos Salcedo.jpg
20 Jugadores con mayor valor Liga MX Jean Meneses.jpg
19 Jugadores con mayor valor Liga MX Carlos Gonzalez.jpg
21 Jugadores con mayor valor Liga MX .jpg
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3 Jugadores con mayor valor Liga MX Jonathan Rodriguez.jpg
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