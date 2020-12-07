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Los rostros de la DERROTA entre el plantel de Cruz Azul, tras ser eliminados | FOTOS

Una nueva “cruzazuleada” y estas fueron las reacciones de los integrantes del Cruz Azul, al ser eliminados por Pumas en una derrota de 4-0 en el partido de vuelta de las Semifinales.

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