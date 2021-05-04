Los últimos 10 líderes de goleo de la Liga BBVA MX | FOTOS

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El Estadio Olímpico Benito Juárez se viste de gala para el partido entre FC Juárez vs Tigres, en uno de los duelos del Viernes Botanero de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
El Estadio Cuauhtémoc se viste de gala para el partido entre Puebla vs Atlante, en uno de los duelos del Viernes Botanero de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
¡GOLES, GOLAZOS Y PURA EMOCIÓN! 🔥⚽ Revive lo mejor del Atlante vs Pachuca con todas las anotaciones y las jugadas que marcaron el partido.
El gol parecía inevitable, el balón simplemente se negó a entrar. ¡Una locura en el área!
¡QUÉ BOMBAZO! 🚀⚽ Idrissi armó la pierna, sacó un tremendo riflazo y firmó un auténtico golazo ante Atlante. ¡Imposible para el arquero!
¡QUÉ GOLAAAAZO! 🤯⚽ Kenedy sacó una auténtica joya para aumentar la ventaja de Pachuca y poner contra las cuerdas al Atlante. 🔥
¡MANO SALVADORA! 🧤🔥 Óscar Jiménez reaccionó de manera espectacular y evitó que Pachuca aumentara la ventaja ante Atlante.
¡APARECIÓ EL GOLEADOR! 💥⚽ Salomón Rondón no perdonó y mandó el balón a las redes para adelantar a Pachuca ante Atlante.
¡POR CENTÍMETROS! 😱⚽ Pachuca estuvo a nada de abrir el marcador, pero el poste apareció para salvar al Atlante.
El Estadio Banorte se viste de gala para el partido entre Atlante vs Pachuca, en uno de los duelos del Viernes Botanero de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX