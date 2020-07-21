¡El Atlante regresa a casa!

Ciudad de México.- El Atlante termina un ciclo en la ciudad de Cancún para iniciar uno nuevo y volver a la CDMX.

A través de un comunicado, la directiva del club dio a conocer que están muy emocionados por iniciar esta nueva etapa y volver a sus orígenes.

"Con gran emoción les compartimos que regresamos a nuestros orgígenes, a nuestra esencia, a ser el equipo del pueblo de la Ciudad de México" a través de su comunicado.

El club azulgrana cuenta con una nueva directiva, una que conoce los valores y la pasión de ser parte del Atlante y que han hecho posible que el club vuelva a donde pertenece.

El club ya está trabajando y realizándose exámenes médicos. También en los próximos días presentaran a todos los miembros del plantel a la nueva piel que portaran de cara al inicio de la Liga de Expansión.