El regreso de los muertos vivientes

Por Gerardo Melín.

Prestigio, identidad, afición, dinero, imagen, casa es lo que busca recuperar el Atlante en su regreso a la Ciudad de México. La Liga de Expansión le permitirá a los Potros volver a una localidad de la cual salió huyendo por las infames entradas en el Estadio Azteca, la sede que ocupaba el club antes de su marcha a Cancún en el 2007. El equipo azulgrana es el mejor ejemplo del daño que una o varias directivas le pueden hacer a una empresa. Al Atlante lo desbarataron, lo hicieron pedazos, lo aplastaron cuantas veces se les dio gana; maltratada esta su historia de 104 años, ensombrecida su tradición.

Al Atlante lo han tratado como un vago al que nadie quiere y tiene que ir de un lado para encontrar un espacio donde pueda asentarse. En los últimos 30 años, el equipo ha tenido que mudarse de plaza en 6 ocasiones, una barbaridad: CDMX – Querétaro – CDMX – Nezahualcóyotl – CDMX – Cancún – CDMX. En este lapso dos títulos de Liga –fabuloso- pero cuatro descensos –y no se ve para cuando regrese al máximo circuito-, brutal situación. En estos tiempos el Atlante pasa de noche, a nadie le importa que sucede con el equipo, está olvidado en una caja del armario, es un auténtico muerto viviente; los jóvenes aficionados no saben de sus conquistas, de los grandes jugadores que vistieron su playera y los entrenadores que lo dirigieron.

No está de más recordar como un pequeño homenaje a algunas estrellas de los azulgranas: Juan “Trompo” Carreño, Rafael Puente, Rubén “Ratón” Ayala, Grzegorz Lato, Ricardo Lavolpe, Evanivaldo Castro “Cabinho”, Horacio Casarín, Manuel “Chaquetas” Rosas, Gisleno Medina, Walter Ormeño, Eduardo Moses, Juan Ignacio Basaguren, Manuel “El Perico” González, Martín Vantolrá, Rubén Omar Romano, “Harlem” Medina, Wilson Graniolatti, Luis Miguel Salvador, Zague, Luis García, Sebastián González “Chamagol”, Giancarlo Maldonado, Federico Vilar, Luis Gabriel Rey.

El “Equipo del Pueblo” reaparece en la capital de la república, lo hace con la emoción de un náufrago que toca tierra y a la espera del gran recibimiento. Retorna al Estadio Azul (Grana), su gran escenario. El regreso al hogar será este domingo, ante el Mérida. Vamos a ver cuántos atlantistas siguen fieles a los colores y han resistido el amargo paso de los años.

Besos y abrazos para todos.

