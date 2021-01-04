Puebla presentó de manera oficial a sus nuevos refuerzos para el Torneo Guard1anes 2021

La Franja del Puebla presentó de manera oficial a sus nuevos refuerzos de cara al inicio del torneo Guard1anes 2021.

Se trata de 7 jugadores que llegan para apuntalar al equipo de la Angelopolis. El arquero paraguayo Antony Silva, procedente de Nacional, tiene la misión de proteger el arco de la franja tras la salida de Nico Vikonis.

El mediocampista africano Clifford Aboagye proveniente de Xolos de Tijuana también se une a la Franja. El delantero colombiano Daniel Segura busca ser la explosividad en el ataque camotero. El defensor brasileño Lucas Maia y el zaguero argentino Juan Pablo Segovia, procedente de América de Cali reforzarán la parte baja del equipo.

Además de la incorporación del delantero azteca Guillermo Martínez, quien jugó la temporada pasada con Celaya, y quien ostenta ser dos veces máximo goleador de la Liga de Plata y el regreso de Diego de Buen, quien tuvo una gran temporada con la Jaiba Brava, coronándose campeón de La Liga de Expansión.

Antony Silva reconoció que jugar para Puebla es un gran desafio en su carrera y buscaran iniciar con el pie derecho la temporada.

“Realmente sé que Nico deja un espacio importante por lo que hecho con el club, pero el fútbol es dinámico, uno siempre tiene que acomodarse a la exigencia, uno busca aportar experiencia, situaciones no sólo de fútbol sino del día a día que ayuden y que tomen en cuenta a los demás, entonces con esta camada de jugadores jóvenes que tenemos creo que hay una conjunción muy buena, obviamente se va a dar de todo un poco, pero también sabemos que tenemos un gran juego este viernes para nosotros contra chivas y lo mejor sería comenzar de buena manera”.

Recuerde que tenemos Viernes Botanero y este partido lo podra disfrutar en punto de las 7:15 pm por la pantalla de Azteca 7

