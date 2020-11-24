Los Pumas universitarios sumarán a un refuerzo para enfrentar a los Tuzos de Pachuca

Quedó definida la Liguilla, Pumas se enfrentará a los Tuzos de Pachuca en los Cuartos de Final, la Ida será este jueves en punto de las 9:00 pm en el Estadio Hidalgo, mientras que la vuelta se disputará el domingo a las 12:00 horas en el Olímpico Universitario, ante esto el conjunto universitario ha decidido reforzar al equipo con el delantero de Pumas Tabasco Bryan Mendoza.

De acuerdoa diversos medios, La "Cobra" se encuentra concentrado con el primer equipo desde el jueves pasado y será una de las opciones del técnico auiriazul Andrés Lillini para apuntalar el ataque del equipo del pedregal en su visita a la "Bella Airosa".

Bryan Mendoza enfrentó a Xolos de Tijuana



Bryan Mendoza disputó 61 minutos en el Torneo y marcó un gol contra Xolos de Tijuana en la Jornada 7. Sin embargo, la mayor actividad la tuvo en la Liga de Expansión, donde acumuló 673 minutos en 8 partidos y anotando en 4 ocasiones, consolidándolo como uno de los goleadores del equipo felino.

La buena campaña de Pumas este torneo se ha reflejado en todos los frentes, donde el Club logró meter a todas sus categorias a la Liguilla (Primer equipo, Sub 20, Sub 17, Femanil y Liga de Expansión).

Ahora Pumas tiene un sólo objetivo en mente, volver a levantar un título de Liga después de 9 años, pero antes debe vencer al Pachuca.