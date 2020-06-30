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OFICIAL: ‘Chaco’ Giménez se convierte en entrenador

El ‘Chaco’ Giménez tomará las riendas de un equipo de la Liga de Expansión.

OFICIAL: ‘Chaco’ Giménez se convierte en entrenador

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- ¡Nuevos bríos! La carrera de Christian el ‘Chaco’ Giménez en el futbol continuará, pues este martes se hizo oficial que el exjugador argentino dirigirá al Cancún F.C. de la Liga de Expansión.

El ‘Chaco’ ídolo de equipos de la Liga MX como Pachuca en donde incluso levantó una Copa Sudamericana y en Cruz Azul en donde se quedó a la orilla del ansiado título pero pudo levantar Copa MX y Concachampions, tendrá su primera experiencia como entrenador.

Cabe recordar que el nuevo equipo que tendrá sede en Quintana Roo, es la extinta franquicia de Cafetaleros de Chiapas

Es así que a sus 39 años, el ‘Chaco’ deja los micrófonos para comenzar su carrera profesional en los banquillos.

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