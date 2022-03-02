En plan grande el arquero uruguayo Nicolás Vikonis fue pieza clave para que , Mazatlán y Necaxa dividieron puntos en la Jornada 8 del Grita México Clausura 2022 con un marcador de cero goles.

En partido donde los Rayos fueron dominantes en gran parte del tiempo, los jugadores mazatlecos tuvieron acciones de gol principalmente de la batuta de Nicolás Benedetti.

jugada polémica sobre Nicolás Benedetti

Entre las claves del partido, existió una jugada polémica sobre Nicolás Benedetti. Los de Mazatlán pedían la pena máxima, pero el árbitro central no lo marcó, fue revisado en el VAR y ratificaron la decisión del central.

El partido se puso para cualquiera en los últimos minutos, y a 14 del final, en un contragolpe de los Cañoneros, el colegiado marcó una falta en medio campo, que pudo haber dado la ley de la ventaja, ante los reclamos de los jugadores locales.

Con este resultado, los Cañoneros llegaron a siete unidades para ubicarse en el puesto 14, mientras los Rayos de Necaxa suman ocho puntos para estar en el lugar 12 de la tabla.

