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Los entrenadores que han dirigido a Chivas y Cruz Azul

Conoce a los 5 entrenadores que han dirigido a Chivas y Cruz Azul durante sus carreras. ¿Dónde lo hicieron mejor? ¿Habrá más en el futuro?

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