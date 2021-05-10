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Los futbolistas franceses que han jugado en México

Florian Thauvin se suma a una corta lista de futbolistas franceses que han llegado al futbol mexicano, en la Liga BBVA MX. ¿Recordabas a todos?

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