La Ligue 1 contempla utilizar la tarjeta blanca en su próxima temporada

Los aficionados al futbol alrededor del mundo están acostumbrados al uso de la tarjeta amarilla y roja durante los partidos. La primera de ellas representa un llamado de atención y la segunda indica que el jugador se va expulsado y se pierde el siguiente compromiso. Dicha dinámica existe desde la Copa Mundial de 1970 en México. Sin embargo, la Ligue 1 de Francia quiere introducir una nueva cartulina que revolucionaría el balompié a nivel internacional, la blanca.

Los galos ya han implementado el uso de la tarjeta en sus ligas amateurs y según varios reportes, ha sido bien recibida por los equipos y sus fieles. La idea en un futuro cercano es llevarla a la máxima categoría, pues existen planes de implementarla en la temporada 2024/25. No solo es un tema que genera interés al interior de Francia, allende las fronteras galas están dispuestos a echarle un vistazo a la interesante propuesta. Los jugadores que vean esta tarjeta deberán salir del campo por 10 o 15 minutos, dependiendo de la violación cometida.

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Eric Borghini, presidente de la Comisión Federal de Árbitros, es uno de los hombres empujando fuerte por que la nueva medida se lleve a las grandes ligas del Viejo Continente. "Mi sensación es que esta exclusión temporal, que ya practicamos en determinadas ligas y determinados distritos, es interesante", comentó. "La respuesta que recibo del fútbol amateur es bastante satisfactoria". Cree que con ello se evita que una expulsión tempranera cambie toda la dinámica de un partido.

Es importante mencionar que la International Football Association Board (IFAB, por sus siglas en inglés), compuesta por las cuatro federaciones británicas de futbol y la propia FIFA, también han sido impulsores de la tarjeta blanca en el futbol. Los organismos rectores del deporte más popular del mundo no son reacios a realizar cambios cuando creen que son necesarios, recordemos que hace no mucho se introdujo la posibilidad de hacer cinco cambios en los encuentros.

La tarjeta blanca ya se ha utilizado antes

A inicios de año en Portugal se llevó a cabo el clásico femenil entre el Benfica y el Sporting. Durante el compromiso se vivió un momento histórico en el futbol internacional, pues la central le mostró la tarjeta blanca a los cuerpos médicos de ambos equipos por su rápida y efectiva respuesta a un aficionado que se sintió mal. Los asistentes se levantaron y aplaudieron. Desde 2018 se aprobó el uso de la cartulina blanca en territorio lusitano para reconocer situaciones de juego limpio.

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