Cristiano se debe querer matar por no estar en el PSG: Di María

Luego de la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain, Ángel Di María, quien ha jugado con Leo en la Selección de Argentina y con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, aseguró que el delantero portugués debe morir por llegar al conjunto parisino, el cual ha formado un equipo de ensueño.

“Cristiano se debe querer matar por no estar acá. La calidad y la cantidad de jugadores que tiene el PSG ahora es algo único. No muchas veces pasa en los clubes y los grandes jugadores siempre quieren estar con los mejores. Cristiano seguramente quiera estar, pero trajeron a Messi y por suerte mucho mejor”, comentó Di María en una entrevista para TyC Sports.

“Para mi sinceramente es muy fácil jugar con con Messi. Si corres, él te tira a la pelota y te cae a los pies. No hay excusas para nada. Tengo una excelente relación con él dentro y afuera de la cancha. Es fácil darse cuenta lo que quiere.

“Messi es de otro mundo. Le tiras una piedra y la para, te pasa como si nada, piensa antes que el otro. Nunca vi nada igual. Jugué con Cristiano, Ney, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale, y sinceramente no vi nada igual. Es algo único”, agregó el ‘Fideo’.

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La Champions League es prioridad para el PSG

Por otra parte, señaló que la escuadra que tiene el PSG es para competir y ganarlo todo, teniendo como objetivo principal la Champions League.

“Siempre tenemos la obligación de ganar la Champions League y ahora con la llegada de Messi se tiene que hacer como sea. No es fácil, pero tenemos un cuerpo técnico que puede armar un gran equipo y cada uno sabe lo que tiene que hacer”, puntualizó.

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