Leonardo estalla contra el Real Madrid por Kylian Mbappé

El director deportivo del PSG, Leonardo, confesó que está molesto por las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y su nuevo coqueteo con Kylian Mbappé, ya que las considero una falta de respeto hacia el conjunto parisino y hacia el propio delantero francés.

Florentino Pérez mencionó que en enero habría noticias de Mbappé, lo que ha provocado la indignación del directivo del PSG.

"En una misma semana, un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), el entrenador (Carlos Ancelotti) y ahora el presidente del Real Madrid hablan de Kylian como si fuese un jugador de ellos. Es una falta de respeto que no podemos tolerar", dijo Leonardo.

Después de meses de silencio, Mbappé se ha expresado en entrevistas a medios franceses para confirmar que su intención era marcharse al Real Madrid, aunque aceptó que el PSG no le quisiese vender. Actualmente, el jugador no cierra la puerta ni a una salida, ni a una hipotética renovación con su actual club. El PSG rechazó en agosto varias ofertas del Real Madrid, la más alta estimada en 200 millones de euros.

"Esto dura hace dos años. Recuerdo que el periodo de mercado terminó. Hay partidos de por medio y el Real Madrid no se puede comportar así. Que paren de una vez, Kylian es jugador del PSG y el club pretende que esa relación se prolongue", insistió el director deportivo del PSG.

Lo cierto es que ambos clubes siguen teniendo una relación muy tensa, para el club blanco, todo está muy claro. El futbolista cierra prácticamente con estas declaraciones su etapa en París y se mantendrá firme en su postura.

Sin embargo, en el PSG esperan proponer una oferta de dos años al jugador, después de que el futbolista no se haya cerrado aún ninguna puerta.

"No se sabe nunca lo que puede pasar en el fútbol. Hace seis mesas no sabía que quería irme. Aprendí algo. La verdad de ayer no es la de hoy, ni la de mañana", confesó en días recientes Mbappé.