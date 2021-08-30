PSG echará a andar su maquinaría en Francia y todo Europa
El PSG no se desprendería de Kylian Mbappé este verano y podrá mostrar la máquina que ha construido con la llegada de Lionel Messi al equipo parisino.
Una vez que se ha conocido que el Real Madrid no se llevará en un fichaje bomba a Kylian Mbappé procedente del PSG, el cuadro francés podrá trabajar con la plantilla que construyó de súper lujo, con Lionel Messi, Ángel Di María y Neymar.
El París Saint Germain es el equipo que al menos en los últimos 5 años se ha encargado de irrumpir en el mercado de fichajes para de a poco hacerse de los mejores jugadores del mundo, presumiendo de Messi como su más reciente incorporación.
El plantel del PSG con el cual afrontará la temporada en Francia y en Europa
Porteros del PSG
Alexandre Letellier
Keylor Navas
Sergio Rico
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Gianluigi Donnarumma
Defensas del PSG
Achraf Hakimi
Presnel Kimpembe
Sergio Ramos
Marquinhos
Juan Bernat
Colin Dagba
Layvin Kurzawa
Abdou Diallo
Thilo Keher
El Chadaille Bitshiabu
Medios del PSG
Nathan Bitumazala
Edouard Michut
Marco Veratti
Leandro Paredes
Ángel Di María
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Rafinha
Danilo Pereira
Georginio Wiijnaldum
Ander Herrera
Julian Draxler
Idrissa Gueye
Xavi Simons
Ismael Gharbi
Éric Ebimbe
Delanteros del PSG
Kylian Mbappé
Mauro Icardi
Neymar
Pablo Sarabia
Arnaud Kalimuendo
Lionel Messi
Valor de la plantilla del París Saint Germain
De acuerdo al portal Transfermarkt, que se encarga de evaluar y publicar el probable valor de los jugadores y plantillas, expuso que el valor del PSG hasta antes de tener a Lionel Messi, era de 917 millones de euros y que ya con Messi, que está valuado en 80 millones de euros, la plantilla se elevó a 997 millones de euros.
Los desafíos del PSG en Francia y Europa
El próximo juego del PSG será ante el Clermont en el torneo de la Ligue 1, en donde ya se podría ver en acción al mismo tiempo a Lionel Messi, Neymar, Mbappé e inclusive a Ángel Di María.
El juego es hasta el 11 de septiembre, pues se cruza una fecha FIFA, por lo que el entrenador Mauricio Pochettino, tendrá tiempo para trabajar con los elementos que no viajen con sus respectivas selecciones.
En tanto que en Champions League, el primer juego será en Bélgica ante el cuadro Brujas. En la Liga de Campeones de Europa, en la fase de grupos, además se medirán ante el Leipzig y Manchester City, siendo un grupo competitivo, pero en el que tendrán que avanzar sin ningún problema, pensando en el vasto plantel.