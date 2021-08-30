PSG echará a andar su maquinaría en Francia y todo Europa

Una vez que se ha conocido que el Real Madrid no se llevará en un fichaje bomba a Kylian Mbappé procedente del PSG, el cuadro francés podrá trabajar con la plantilla que construyó de súper lujo, con Lionel Messi, Ángel Di María y Neymar.

El París Saint Germain es el equipo que al menos en los últimos 5 años se ha encargado de irrumpir en el mercado de fichajes para de a poco hacerse de los mejores jugadores del mundo, presumiendo de Messi como su más reciente incorporación.

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El plantel del PSG con el cual afrontará la temporada en Francia y en Europa

Porteros del PSG

Alexandre Letellier

Keylor Navas

Sergio Rico

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Gianluigi Donnarumma

Defensas del PSG

Achraf Hakimi

Presnel Kimpembe

Sergio Ramos

Marquinhos

Juan Bernat

Colin Dagba

Layvin Kurzawa

Abdou Diallo

Thilo Keher

El Chadaille Bitshiabu

Medios del PSG

Nathan Bitumazala

Edouard Michut

Marco Veratti

Leandro Paredes

Ángel Di María

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Rafinha

Danilo Pereira

Georginio Wiijnaldum

Ander Herrera

Julian Draxler

Idrissa Gueye

Xavi Simons

Ismael Gharbi

Éric Ebimbe

Delanteros del PSG

Kylian Mbappé

Mauro Icardi

Neymar

Pablo Sarabia

Arnaud Kalimuendo

Lionel Messi

|REUTERS

Valor de la plantilla del París Saint Germain

De acuerdo al portal Transfermarkt, que se encarga de evaluar y publicar el probable valor de los jugadores y plantillas, expuso que el valor del PSG hasta antes de tener a Lionel Messi, era de 917 millones de euros y que ya con Messi, que está valuado en 80 millones de euros, la plantilla se elevó a 997 millones de euros.

Los desafíos del PSG en Francia y Europa

El próximo juego del PSG será ante el Clermont en el torneo de la Ligue 1, en donde ya se podría ver en acción al mismo tiempo a Lionel Messi, Neymar, Mbappé e inclusive a Ángel Di María.

El juego es hasta el 11 de septiembre, pues se cruza una fecha FIFA, por lo que el entrenador Mauricio Pochettino, tendrá tiempo para trabajar con los elementos que no viajen con sus respectivas selecciones.

En tanto que en Champions League, el primer juego será en Bélgica ante el cuadro Brujas. En la Liga de Campeones de Europa, en la fase de grupos, además se medirán ante el Leipzig y Manchester City, siendo un grupo competitivo, pero en el que tendrán que avanzar sin ningún problema, pensando en el vasto plantel.