PSG vs O. Lyon cobertura en vivo | Ligue 1

París, Francia. Paris Saint Germain recibe en el Estadio Parque de los Príncipes al Olympique de Lyon en partido correspondiente a la jornada 6 de la Ligue 1.

PSG parece haber vuelto a su mejor nivel en lo que respecta a la competencia francesa, ya que está viviendo un gran arranque en la Ligue 1, cinco victorias en cinco partidos, algo que solo ha logrado en dos ocasiones anteriores, en las temporadas 2017/18 y 2018/19, campañas donde se coronó como campeón. Después de un frustrante empate 1-1 con el Club Brugge a mitad de semana, el PSG debe estar feliz de volver a jugar un partido de liga.

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El Lyon ha hecho bien en recuperarse y asegurar victorias consecutivas en la liga después de no poder ganar ninguno de sus primeros tres partidos de Ligue 1. Los problemas defensivos han sido su gran problema, ya que ha mantenido su valla imbatida en solo uno de sus últimos 11 choques, pero una victoria europea a mitad de semana contra el Rangers en la Europa League evidenció claras mejoras en su juego.

Paris Saint Germain, que se espera que su tridente ofensivo Messi, Neymar y Mbappé jueguen este día, suman 21 goles, la cifra más alta de la competición , en sus cinco partidos de liga hasta ahora y eso demuestra que también están ganando con comodidad. El PSG Ha marcado cuatro goles en cada uno de sus últimos tres partidos de liga en casa, y no debe estar muy preocupado por haber perdido su último choque en casa ante este rival, el Lyon, ya que suma diez victorias en los 12 encuentros previos a esa derrota en el Parque de los Príncipes ante este rival, y eso inspirará mucha confianza (G10, E2).

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Jugadores a seguir del PSG y Lyon

En medio de listas de lesiones bastante largas para ambos equipos, quizás haya que estar atento a Ander Herrera en el PSG, ha anotado cuatro goles y además ha contribuido con una asistencia en sus últimos tres choques como titular. Por el lado del rival, Karl Toko Ekambi ha anotado sus últimos seis goles en la Ligue 1 para el Lyon durante la primera fracción.

