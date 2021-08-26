Las opciones del PSG para sustituir a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé está cada vez más cerca del Real Madrid. Los rumores de su llegada al conjunto merengue continúan; y existe la posibilidad de verlo esta temporada vestido de blanco.

Es por eso que el París Saint-Germain ya comenzó a sondear jugadores para buscar un reemplazo antes del cierre del mercado de fichajes, el cual termina el próximo 31 de agosto.

Según el diario francés, L’Équipe, los uno de los futbolistas más sonados para llegar al PSG es Erling Haaland. El delantero noruego podría acompañar a Lionel Messi y Neymar debido a la buena relación que lleva Mino Raiola con la escuadra de París.

La operación para que el Borussia Dortmund deje salir a Haaland rondaría los 100 millones de euros, no obstante, también se analizan los nombres de Harry Kane y Robert Lewandowski.

El fichaje del atacante del Tottenham luce casi imposible, y es que el jugador anunció recientemente que se quedará con los Spurs ante los rumores de su salida.

Por otra parte, Robert Lewandowski es otra de las opciones. El representante del delantero de Polonia ya habría estado en París para comenzar a negociar un posible traspaso del Bayern Munich al PSG.

|Reuters

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Mbappé llegaría al Real Madrid por 220 millones de euros

Luego de que el París Saint-Germain rechazara una primera oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé, el equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi ya le habría puesto cifra al delantero de 22 años de edad.

La escuadra dirigida por Mauricio Pochettino aceptaría la marcha de Mbappé por la cantidad de 220 millones de euros, sin embargo, esto supera por 60 millones lo que ofreció el Real Madrid en su primera puja.

Las negociaciones tendrán que avanzar de cara al cierre del mercado de fichajes, pues el último día para registrar jugadores es el próximo 31 de agosto.

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