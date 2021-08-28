Mbappé no ha dicho que quiera irse del PSG: Mauricio Pochettino

El París Saint-Germain encara la Jornada 4 de la Ligue 1 con dos incógnitas. El encuentro podría significar el debut de Lionel Messi durante el partido en el que se enfrentarán al Reims en la cancha de Stade Auguste-Delaune, y la otra duda es si veremos a Kylian Mbappé.

Y es que ante los rumores de la llegada de Mbappé al Real Madrid, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, fue claro en su postura y aseguró que el delantero de 22 años de edad no ha emitido ninguna postura con el club.

“Mbappé no ha dicho que quiera irse del PSG. Kylian está entrenando muy bien como siempre. Nuestro presidente y el director deportivo ya se han comunicado sobre esta situación. Insisto, está muy bien, preparando el partido de mañana”, mencionó Pochettino durante una entrevista.

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Por otra parte, señaló que Messi se ha adaptado de buena forma a su nuevo equipo, con el cual ya lleva entrenando dos semanas.

“Se está adaptando muy rápido a sus compañeros y al club. Es un gran jugador. Me he encontrado a un jugador muy motivado. La liga francesa se ha abierto un poco más, tiene capacidad para adaptarse a cualquier tipo de situación”, añadió el técnico argentino.

Cabe mencionar, que el París Saint-Germain dará a conocer la lista de convocados el día del partido frente al Reims, por lo que habrá que esperar para conocer si Leo Messi será titular y si lo veremos junto a Neymar y Mbappé.

El encuentro de la cuarta fecha de la Liga de Francia se disputará en punto de las 13:45 horas, tiempo del Centro de México.

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La cifra por la que saldría Mbappé del PSG

Luego de que el París Saint-Germain rechazara una primera oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé, el equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi ya le habría puesto cifra al delantero de 22 años de edad.

La escuadra dirigida por Mauricio Pochettino aceptaría la marcha de Mbappé por la cantidad de 220 millones de euros, sin embargo, esto supera por 60 millones lo que ofreció el Real Madrid en su primera puja.

Las negociaciones tendrán que avanzar de cara al cierre del mercado de fichajes, pues el último día de transferencias es el próximo 31 de agosto.

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