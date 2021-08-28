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Fútbol

Wijnaldum revela el motivo por el que no fichó por el Barcelona

El mediocampista de Holanda, Georginio Wijnaldum, confesó la razón por la que prefirió llegar al París Saint-Germain y no al Barcelona.

Wijnaldum, en su presentación con el PSG

Escrito por: Azteca Deportes

El mediocampista neerlandés, Georginio Wijnaldum, reveló los motivos por los cuales terminó fichando por el París Saint-Germain pese al interés del Barcelona por llevarlo a sus filas, pues señaló que la negociación con el conjunto de La Liga iba bien, pero se alargó demasiado.

Mientras las negociaciones con el cuadro blaugrana se extendían, el París Saint-Germain se lanzó y ganó la carrera por fichar al exjugador del Liverpool.

Leonardo habló conmigo y me explicó el proyecto, un proyecto muy interesante. Dio la impresión de que realmente querían ficharme más que los otros. Así que seguí mis sentimientos”, mencionó Wijnaldum en conferencia de prensa.

Wijnaldum, que se incorporó este verano al París Saint-Germain tras concluir su contrato con el Liverpool. El jugador llegó como refuerzo junto a Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Achraf Hakimi.

Refuerzos del PSG 2021
|GETTY

Según información de la prensa de Francia, el PSG habría ofrecido a Wijnaldum, además de su proyecto, el doble de dinero que el Barcelona, el cual atraviesa por problemas económicos.

Wijnaldum, de 30 años, explicó que el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, y el entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, tienen una forma "bastante similar" de jugar al fútbol.

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Wijnaldum ya debutó con el PSG

El mediocampista de Holanda, llegó como refuerzo al equipo de la capital de Francia. A lo largo de la presente campaña de la Ligue 1, Wijnaldum ha disputado los tres encuentros del campeonato como titular en el esquema de Mauricio Pochettino.

El próximo partido del PSG será el 29 de agosto, cuando visiten al Reims en la cuarta fecha de la Liga de Francia, encuentro que podría significar el debut de Lionel Messi con el París Saint-Germain.

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