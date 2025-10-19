Así quedaría la fase final HOY tras la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Tras 13 jornadas jugadas, el Apertura 2025 se encamina a su fase final, donde la Liguilla y la pelea por clasificarse en los primeros 8 se intensifica, elevando el nivel de competencia y ofreciendo un mejor espectáculo a los aficionados del balompié mexicano.

El Apertura 2025 será el último en el que se utilice el formato de Play In. Aunque aún quedan 12 puntos por disputarse y las posiciones pueden modificarse, es importante recordar que los primeros seis equipos de la tabla general avanzan de manera directa a la Liguilla, mientras que los siguientes cuatro deberán disputar la fase de reclasificación.

Los Diablos Rojos de Toluca dirigidos por Antonio Mohamed se mantienen como los principales candidatos al título, al llegar a 31 puntos y siendo super lideres del campeonato. Cruz Azul se impuso en el Clásico Joven ante América, Chivas sumó su cuarta victoria consecutiva y Monterrey y Pumas dividieron puntos en un encuentro parejo.

Posibles duelos de Liguilla del Apertura 2025

Si el torneo terminara hoy, los cruces de Liguilla sin considerar la reclasificación serían Toluca frente a Chivas (1-8), Cruz Azul contra Xolos (2-7), América ante Pachuca (3-6) y Monterrey frente a Tigres (4-5). Estos enfrentamientos proyectan series intensas, con equipos que han mostrado solidez, consistencia y un alto nivel competitivo en la fase regular de la Liga MX.

Equipos que buscan lugar en el Play In

Querétaro, Mazatlán, León, Atlas, Santos y Atlético de San Luis aún mantienen opciones matemáticas de clasificarse al Play In. Los 12 puntos restantes serán para estos clubes de vital importancia para sus aspiraciones en el Apertura 2025, donde buscaran cerrar de la mejor manera el torneo y asegurar un puesto en la fase que definirá los últimos boletos a la Liguilla.

