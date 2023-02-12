Línea de anotación | Los pronósticos del Super Tazón 57

Una vez más hicimos lo imposible. Se juntaron los más grandes del emparrillado para llevarte una transmisión sin precedente. Disfruta de esta transmisión comentando lo más emocionante previo al Super Tazón 57 en compañía de las voces más reconocidas.

TV Azteca transmitirá el Super Bowl LVII

Acompaña a Enrique Garay, el Coach Castillo, Andy Sola, Pablo De Rubens y Lalo Ruiz, desde la sede del Super Tazón 57, en un inédito duelo entre Kansas y Filadelfia, con dos de los mejores mariscales de campo de la temporada del futbol americano de los Estados Unidos.

No te pierdas el gran partido por la señal de Azteca Deportes, este domingo 12 de febrero en punto de las 5:00 PM (tiempo del centro de México) por: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca de Deportes.

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