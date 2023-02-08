Super Bowl 2023: ¿El jersey blanco es un símbolo de la victoria?

La edición 57 del Super Bowl, tiene acaparada la atención por el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, pero alrededor de este magno evento que podrás ver por Azteca Siete el 12 de febrero a las 5:00 PM, hay otros temas de interés, como el uso del jersey blanco, que en la historia podría significar un símbolo de la victoria.

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En el deporte, y en la disputa del trofeo Vince Lombardi, la sede se alterna entre la National Football Conference y la American Football Conference, y de ahí también se determina el equipo que administrativamente sea local.

Han habido curiosos casos, como los ocurridos en los últimos dos años, en el que el juego definitivo se organizó en Tampa Bay y los Buccaneers lograron llegar y ganar con Tom Brady, o bien, el del 2022, cuando en la edición LVI del Super Bowl, la sede fue el Sofi Stadium donde los Rams son locales en la campaña, llegaron al Súper Tazón y lo ganaron siendo administrativamente visitantes.

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|Reuters

¿Cuál es la historia que hay detrás de los uniformes blancos en el Super Bowl?

De las 56 ediciones del Super Bowl, se destaca que en 36 ocasiones, los equipos que usaron en el partido jersey blanco, salieron con la victoria, teniendo una repercusión aún más interesante en los últimos años, pues en una frecuencia iniciada desde la edición XXXIX en el 2005, cuando los New England Patriots dieron cuenta de Philadelphia Eagles usando jersey blanco, seis ediciones se decantaron para el que utilizó este tono.

Hasta que en la edición XLV, los Packers usaron otro uniforme en su victoria ante los Steelers, cayendo después como cascada otra racha de seis años en los que el campeón usó jersey blanco.

El último que aparece en esta curiosa estadística es para los Rams hace un año; el dato que evidentemente no juega, pero que es motivo de especulación, morbo y conversación para el 12 de febrero, día en el que podrás ver la edición 57 del Super Bowl por Azteca Siete, podría cosechar una edición más si es que los Chiefs, que saldrán de blanco, se llevan el triunfo.

Acá la lista de todos los ganadores del Super Bowl que han usado jersey blanco:

II: Empacadores 33, Raiders 14

III: Jets 16, Potros 7

V: Potros 16, Vaqueros 13

VI: Vaqueros 24, Delfines 3

VII: Delfines 14, Washington 7

IX: Acereros 16, Vikingos 6

XI: Asaltantes 32, Vikingos 14

XII: Vaqueros 27, Broncos 10

XV: Asaltantes 27, Águilas 10

XVI: 49ers 26, Bengalíes 21

XVII: Washington 27, Delfines 17

XX: Osos 46, Patriotas 10

XXII: Washington 42, Broncos 10

XXIV: 49ers 55, Broncos 10

XXVI: Washington 37, Bills 24

XXVII: Vaqueros 52, Bills 17

XXVIII: Vaqueros 30, Bills 13

XXX: Vaqueros 27, Acereros 17

XXXIII: Broncos 34, Halcones 19

XXXIV: Carneros 23, Titanes 16

XXXV: Cuervos 34, Gigantes 7

XXXIX: Patriotas 24, Águilas 21

XL: Acereros 21, Halcones Marinos 10

XLI: Potros 29, Osos 17

XLII: Gigantes 17, Patriotas 14

XLIII: Acereros 27, Cardenales 23

XLIV: Santos 31, Potros 17

XLVI: Gigantes 21, Patriotas 17

XLVII: Cuervos 34, 49ers 31

XLVIII: Halcones Marinos 43, Broncos 8

XLIX: Patriotas 28, Halcones Marinos 24

50: Broncos 24, Panteras 10

LI: Patriotas 34, Halcones 28 (OT)

LIII: Patriotas 13, Carneros 3

LV: Bucaneros 31, Jefes 9

LVI: Carneros 23, Bengalíes 20