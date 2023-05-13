VIDEO: Aficionados del PSG abuchean a Lionel Messi en su regreso

Lionel Messi regresó a la titularidad con el PSG en el partido de este sábado 13 de mayo de 2023 ante el Ajaccio tras perder el partido ante Troyes y no haber podido entrenar con el equipo por algunas semanas. Desafortunadamente para el argentino, no fue muy bien recibido por una gran parte de la afición que se hizo presente en el Estadio y terminó abucheándolo.

Pitos a Messi a falta de menos de una hora para el comienzo del PSG-Ajaccio, cuando ha sonado su nombre en la megafonía mientras se anunciaba el once de los parisinos.@diarioas pic.twitter.com/OQrJaOFEiJ — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 13, 2023

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Desde el momento en que anunciaron la alineación del equipo local, Lionel Messi terminó siendo abucheado por una gran parte de los aficionados. Algo que siguió pasando cada vez que tocaba el balón.

Lionel disputó los 90 minutos del partido y en lo que va de temporada con el PSG en la Ligue 1, registra un total de 15 goles anotados y 15 asistencias.

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¿Por qué está enojada la afición del PSG con Messi?

Parte de la afición del PSG lleva varios días criticando a Lionel Messi, una de las razones fue su falta al entrenamiento del equipo por irse a un viaje a Arabia Saudita sin previo aviso ni permiso del club, tras sufrir una derrota de 3-1 ante el Lorient en la Fecha 33 de la Ligue 1 y poner en riesgo el título de la Liga.

De igual forma, la afición estaría muy decepcionada de su nivel con el equipo pues no han logrado ganar la Champions League, que fue uno de los principales motivos por el que llegó al club.

Otro de los posibles motivos por los que la afición estaría furiosa con el delantero, son los rumores que lo ponen de regreso al Barcelona, sin intenciones de renovar con el club parisino.

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