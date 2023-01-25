Ya no es seguro que Lionel Messi siga en el Paris Saint-Germain

París, Francia. Lo que solo parecía un trámite, ahora la renovación de contrato del astro Lionel Messi con el Paris Sain-Germain (PSG) se ha estancado por lo que la continuidad del argentino más allá de 2024 no parece clara.

Messi firmó en el verano del 2021 un contrato de dos temporadas por el equipo parisino, por lo que desde el pasado 1 de enero es libre de negociar con cualquier club del mundo. El acuerdo incluía una temporada suplementaria si ambas partes estaban de acuerdo.

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Antes de la Copa del Mundo Qatar 2022 el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, mostró su deseo de contar con Messi más allá de 2024 y dejó entrever que todo iba por el buen camino.

El jugador entonces no lo valoró y aseguró que hablarían luego el Mundial, al tiempo que su entorno dejaba entrever que tras un primer año de transición Messi se siente ya cómodo en París y listo para proseguir la aventura.

En las últimas semanas han aparecido algunas trabas en lo que parecía un asunto claro. Aunque ni el jugador ni el club lo admiten de forma oficial, la firma parece haber encallado y la continuidad de Messi en París no es ya un asunto cerrado.

Según publica este día el diario L'Équipe, el club ya no está dispuesto a ofrecer las mismas cantidades al jugador, porque se ha visto obligado a apretarse el cinturón por la vigilancia creciente de la UEFA sobre sus cuentas y porque ha hizo un enorme esfuerzo para retener a Kylian Mbappé, convertido en el eje central de la plantilla y en el jugador mejor pagado.

En su balance, el PSG registra unas pérdidas de 370 millones de euros durante el ejercicio pasado, lo que limita el margen de maniobra de su sector deportivo que ya provocó que la UEFA le impusiera una multa de 65 millones.

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Oferta del Inter de Miami podría llevar a Messi a la MLS

Por la parte de Messi figura una oferta en firme del Inter Miami, que supondría una puerta para su retiro, ya que este año el rosarino cumplirá 36 años.

Según L'Équipe, el conjunto de la MLS no escatima en medios financieros para hacerse con el futbolista, algo que tienta también a algunos clubes de Arabia Saudita, que quieren entrar de lleno en un mundo en el que sus vecinos cataríes les han cobrado ventaja.

Un elemento que puede cobrar mucho peso para quedarse en el PSG es si Messi se decide a prolongar su aventura con la "albiceleste", al menos, hasta la Copa América de 2024.

De hecho, el jugador ya no descarta estar con su selección en el mundial de 2026, para lo que debería seguir en la alta competición, algo que tendría en la capital francesa.