Lionel Messi sigue ganando reconocimientos en el mundo

El astro argentino Lionel Messi sigue estando en el primer plano en el mundo ya que la primera entrevista al jugador del Paris Saint-Germain (PSG) luego de su triunfo en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue elegida como "mejor historia de interés humano" del año por 'New York Festivals' en categoría de premios radiofónicos.

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'New York Festivals' premió el trabajo realizado por la emisora 'Urbana Play', que hizo la entrevista a Messi poco después de que conquistara, en la final contra Francia, el tercer Mundial de la historia de Argentina y el primero de su carrera.

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Messi anotó un doblete en la final y transformó su penalti en la tanda para coronarse con el título, después de perder la final del Mundial de 2014 contra Alemania.

El jugador argentino acabó el Mundial de Qatar con siete anotaciones.

El 90% de la gente en el mundo quería que Messi ganara la Copa del Mundo

Por otra parte, el presidente de la Fundación FIFA y exgobernante argentino Mauricio Macri afirmó en la ciudad de Santo Domingo que "jamás en la vida se volverá a ver que el 90 % de los seguidores del futbol en el mundo" desearan que un jugador, Lionel Messi, ganara la Copa del Mundo como sucedió en Qatar.

Macri calificó a Messi como el "mejor jugador de toda la historia del futbol", al asegurar que 'La Pulga' "lo ha ganado todo" y mantiene su estilo de vida "sencillo y familiar".

"Eso jamás volverá a ocurrir en toda la historia del futbol (...) hasta los propios brasileños, con los cuales hay una gran rivalidad, deseaban que Messi conquistara con Argentina el Mundial de Qatar", afirmó el expresidente de Boca Juniors.

El expresidente argentino visitó la sede de la Federación Dominicana de Futbol y conversó con medios dominicanos.

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Dijo que "desde niño" se hizo la idea de llegar a ser presidente de Boca Juniors, porque se dio cuenta de que "nunca" sería el "nueve" del equipo.

"Me dije, si no tengo las condiciones de ser el nueve de Boca, pues algún día seré su presidente y eso me compensará", dijo entre risas, al lado de presidente de la federación, Rubén García, y el de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) Manuel Estrella.