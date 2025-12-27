Messi CAMBIA la cancha por la FIESTA con un íntimo amigo del Inter Miami

Cuando el calendario baja revoluciones y el fútbol entra en pausa, Lionel Messi vuelve a demostrar que su vida va mucho más allá de los títulos, los goles y la MLS. Tras pasar la Navidad en Rosario, el capitán del Inter Miami prepara las maletas para un viaje muy especial: Uruguay, donde lo espera una celebración cargada de simbolismo, amistad y lujo.

El motivo no es comercial ni deportivo. Messi fue invitado personalmente por Luis Suárez para acompañar el cumpleaños de 15 de Delfina Suárez, la hija mayor del delantero uruguayo. Un gesto íntimo que confirma que la relación entre ambos trasciende camisetas y contratos, incluso ahora que comparten vestidor en la MLS.

La fiesta se realizará en Canelones, en la exclusiva chacra Villa Domus, un lugar reservado para eventos de alto perfil y con historia dentro del fútbol sudamericano. No es casualidad: allí también celebraron bodas figuras como Diego Forlán y Fernando Muslera.

Volvimos a casa con esta familia! Hermosa noche de reencuentro 🩵 pic.twitter.com/vknMSctM0x — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 20, 2025

Una fiesta privada que reúne a la élite del fútbol

El evento promete ser mucho más que un cumpleaños. Se espera la presencia de referentes históricos de Uruguay como Edinson Cavani, Diego Godín, Diego Lugano y el propio Muslera, además de invitados internacionales muy cercanos a Messi y Suárez.

Nombres como Jordi Alba y Sergio Busquets, actuales compañeros en Inter Miami y ex socios en el Barcelona, también suenan con fuerza. A esto se suma un componente festivo de alto nivel: shows en vivo de bandas populares como Marama y Los Totora, habituales en celebraciones de figuras del deporte.

Para Messi, este tipo de encuentros representan un espacio de desconexión real. Sin cámaras oficiales, sin presión mediática y rodeado de su círculo más cercano, el argentino sigue eligiendo vínculos auténticos en medio de una carrera legendaria.

Messi y Suárez: una sociedad que va más allá del Inter Miami

La conexión entre Messi y Suárez no es nueva, pero sigue creciendo. Además de su pasado dorado en el Barcelona y su presente en la MLS, ambos comparten un proyecto deportivo: Deportivo LSM, club que ya compite en los torneos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y logró recientemente el ascenso a la tercera categoría.

Aunque no está previsto que Messi participe en actividades del club durante su visita, su sola presencia en Uruguay refuerza la idea de una amistad sólida, basada en confianza y experiencias compartidas dentro y fuera del campo.

Por ahora, se desconoce si Messi aprovechará el viaje para visitar Punta del Este o si regresará directamente a Rosario o Miami para cerrar el año. Lo cierto es que, una vez más, el campeón del mundo demuestra que su vida personal también genera titulares… incluso sin tocar un balón.