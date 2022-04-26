Lionel Messi no regresará al equipo del Barcelona

París, Francia. Es un hecho que el astro argentino Lionel Messi se quedará en el Paris Saint-Germain (PSG) para cumplir su contrato el cual terminará en el verano de 2023 y no regresará al equipo del Barcelona, según información de medios informativo argentinos.

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Según informa TyC Sports, el círculo cercano de Leo Messi admitió que no existe ninguna posibilidad de dejar a la escuadra del PSG el próximo verano. En las últimas fechas se había especulado con una vuelta por la puerta grande al Barcelona, con un proyecto de futuro brillante, o un cambio de aires a otro club europeo.

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Messi llegó al equipo parisino en el pasado verano como un ‘bombazo’ de contratación, acompañando las llegadas del exmadridista Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, 'Gigi' Wijnaldum y Achraf Hakimi. PSG esperaba que con estas contrataciones, junto a Neymar y Mbappé, ganarían la esperada Champions League, pero fueron eliminados en octavos de final por el Real Madrid.

Aunque en esta temporada la producción del astro argentino fue precaria, el PSG espera que en su futuro inmediato sea su estandarte luego de la muy posible salida del francés Kylian Mbappé del equipo.

Lionel Messi busca ser el jugador con más títulos

Lionel Messi dio un paso adelante para ser el futbolista con más títulos después de ganar hace unos días la Ligue 1 para colocarse a tres de distancia del hombre más laureado, el brasileño del Barcelona Dani Alves, que suma 42.

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Dani Alves, en total, ha ganado 5 títulos con el Sevilla: una Copa del Rey, una Supercopa de España, 2 Copas de la UEFA y una Supercopa de Europa; 23 con el Barcelona: 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes; 2 con el Juventus: una Liga y una Copa; 6 con el PSG: 2 Ligas, una Copa de la Liga, 2 Supercopas de Francia y una Copa; y 6 con Brasil: Copa América 2007 y 2019, Copa Confederaciones 2009 y 2013, Mundial sub-20 2003 y Oro en Tokio 2020.

Messi tiene tres menos. La Liga de Francia se une a los 35 que consiguió en el Barcelona (diez Ligas, siete Copas del Rey y ocho Supercopas de España) y a los tres que logró con Brasil (Copa América 2020, Mundial sub-20 2005 y Oro Olímpico en Pekín 2008).