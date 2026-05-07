Lionel Messi se rinde ante el talento del piloto argentino, Franco Colapinto

Durante el fin de semana, se celebró el Gran Premio de Miami, donde el gran ganador y sorpresa para muchos fue Andrea Kimi Antonelli, donde uno de los momentos que más se robó la atención de los fans, fue el encuentro entre Lionel Messi y su compatriota, el piloto Franco Colapinto.

La situación se volvió tendencia rápidamente en las redes sociales, pero lo que más llamó la atención, fueron las palabras que el capitán de la Selección Argentina tuvo con el piloto de la Fórmula Uno.

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Así fue el encuentro de Messi y Franco Colapinto

En el tiempo que estuvo la Fórmula Uno en Estados Unidos, el piloto argentino aprovechó para visitar uno de los entrenamientos del Inter Miami, equipo donde juega su compatriota, por lo que el joven no iba a dejar pasar la oportunidad de conocer a la estrella argentina.

Unos días después de ese momento, Messi fue uno de los miles de asistentes al Gran Premio de Miami, donde las dos figuras del deporte argentino pudieron convivir unos minutos, incluso el futbolista hizo unas declaraciones sobre el tema.

La verdad es que nunca habíamos tenido contacto. Me regaló un casco y también tenía muchas ganas de conocerme algún día. Tenemos conocidos en común, y el otro día por fin se dio la oportunidad; pudo pasarse por el entrenamiento y nos conocimos. Es realmente increíble

Luego de las palabras de Messi, Franco Colapinto le respondió la cortesía, asegurando que estaba feliz por poder convivir con uno de sus ídolos, agradeciendo que estuviera en las tribunas apoyándolo.