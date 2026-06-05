Quién va a cantar el Himno Nacional de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana se encuentra a días de escribir un capítulo más en la historia del futbol mundial. La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra a escasos días y uno de los rituales importantes para México será la entonación del himno nacional.

Jurgen Mainka, director general de la oficina de la FIFA en México, puso fin a la incógnita al revelar que será Alejandro Fernández quien cante el himno nacional en el Estadio Ciudad de México. Cabe mencionar que “El Potrillo” es una de las figuras más importantes de la música regional mexicana de la actualidad, además de ser el hijo de una leyenda musical como lo es Vicente Fernández.

La interpretación se deberá realizar minutos antes del silbatazo inicial del partido entre México y Sudáfrica. Sin embargo, no será el único artista que forme parte del festival musical con el que inaugurarán el evento mundialista.

|Credito: @alexoficial / Instagram

Los artistas que formarán parte de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dentro de la inauguración de la justa mundialista, se llevará a cabo un show musical que iniciará 90 minutos antes del partido. Dentro de la duración del evento, se confirmó la llegada de varios artistas, comenzando por nombres de la música mexicana como Maná, Belinda y Los Ángeles Azules.

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También se contará con la presencia de Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. La intención del programa musical consistirá en hacer un tributo al país anfitrión y brindar un espectáculo masivo de primer nivel. Por su parte, Estados Unidos y Canadá contarán con su propia inauguración y respectivo show musical.

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