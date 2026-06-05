Mhoni Vidente ya predijo cuál selección ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no es México

Mhoni Vidente volvió a generar conversación a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La astróloga cubana-mexicana lanzó una nueva predicción sobre el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y aunque anticipó una participación positiva para la Selección Mexicana, no colocó al equipo de Javier Aguirre como campeón del mundo.

De acuerdo con la información retomada por Bolavip México, Mhoni Vidente considera que el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ saldrá de Europa. En concreto, sus tres grandes candidatas para levantar el trofeo son España, Portugal y Francia, selecciones que llegarán al torneo con planteles cargados de figuras y con la obligación de pelear hasta las últimas instancias.

Mhoni Vidente predice al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La predicción de Mhoni Vidente no apunta a una sola selección de manera definitiva, pero sí marca una tendencia clara: el título no sería para México ni para ningún otro equipo latinoamericano. Según la astróloga, las selecciones con mayores posibilidades de quedarse con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son España, Portugal y Francia.

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No es menor que las tres candidatas señaladas por Mhoni Vidente pertenezcan a la UEFA. España llega como una de las selecciones más fuertes del momento, Portugal cuenta con una generación de futbolistas de élite y Francia mantiene una base competitiva que la ha sostenido entre las grandes potencias del futbol mundial en los últimos años.

Qué dijo Mhoni Vidente sobre México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Aunque México no aparece entre sus favoritos al título, Mhoni Vidente sí pronosticó un buen papel para el equipo dirigido por el ‘Vasco’ Aguirre. De acuerdo con su predicción, el seleccionado nacional tendría una Fase de Grupos positiva y avanzaría como líder de su sector.

La astróloga señaló que México debutaría con victoria ante Sudáfrica, posteriormente empataría contra Corea del Sur y cerraría la primera ronda con otro triunfo frente a República Checa. Con esos resultados, la Selección Mexicana avanzaría a la siguiente fase con confianza y con la ilusión de firmar una actuación histórica en casa.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

