Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quién tiene el salario más alto en 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo una vez más se ven las caras, pero esta vez en un tema extra cancha de quién tiene el salario más alto en este 2026, año en el que ambos jugarán su sexta Copa Mundial, algo nunca antes visto en la historia del futbol. Conoce quién es el mejor de estos 2, según la IA.

El duelo entre el argentino y el portugués se lo lleva uno por goleada, pues el exjugador del Real Madrid es quien tiene el mejor sueldo, ya que según la plataforma Capology, gana al año 208.4 millones de euros, que en pesos mexicanos son 4.2 mil millones, sin duda un salario estratosférico el que tiene Cristiano, quien en marzo se medirá a la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca).

El portugués percibe anualmente más de 200 millones de euros, un sueldo estratosférico.|Cristiano Ronaldo

No obstante, CR7 puede percibir más dinero por temporada con el Al Nassr de Arabia Saudita, ya que en bonos recibe hasta 42.8 millones de euros más; es decir, 866.2 millones de pesos.

El sueldo de Lionel Messi con Inter Miami

El argentino no se compara en nada al salario que tiene Cristiano en Arabia Saudita, pues el campeón del mundo percibe anualmente 12 millones de dólares, que en pesos mexicanos son 206.4 millones de pesos.

Cabe mencionar que esta cantidad es el sueldo base de Messi, pero puede percibir más dinero por primas o por campañas publicitarias, ya que es el jugador mejor pagado de la MLS.

Tanto Messi como Cristiano son los jugadores que mejor ganan en sus equipos, pese a que ya están en el ocaso de su carrera, pues el argentino tiene 38 años y el portugués recién cumplió los 41 años.

Ahora, ambos van por el récord de jugar 6 mundiales e imponer una nueva marca, ya que ningún futbolista ha logrado tal hazaña; solo han llegado a disputar 5, como los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.