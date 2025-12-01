Lionel Messi vs Pelé: ¿quién tiene más goles y asistencias en finales?

Los argumentos se han implementado en todas las mesas de debate, los gustos de las personas se han manifestado y las discusiones se han convertido en sitios de aprendizaje y pelea. Algunos indican que Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos y otros sostienen que Pelé era algo nunca visto. Por ello, este nuevo enfoque de la charla podría ser fructífera para que algunos se decanten por uno u otro fenómeno del futbol mundial.

“Paulinho vuelve a fallar: ¡segunda clara desperdiciada! Toluca vs Juárez | Cuartos de Final Vuelta”

¿Quién tiene más goles y asistencias en finales, Lionel Messi o Pelé?

El Rey Pelé siempre fue catalogado como un hombre trascendental. Incluso la única manera de detenerlo era golpeándolo fuertemente, esto cuando el futbol no protegía como es debido a sus estrellas. Mientras que Lionel es uno de los mejores de la historia, así lo indica su palmarés y sus estadísticas al mantenerse en la cima desde hace más de 10 años.

Y lejos de complicarse con temas de gustos, los números eran idénticos en cuanto al aporte estadístico oficial que se tiene de ambos astros. En toda su trayectoria habían ingeniado 50 participaciones - cada uno - en sus respectivas finales. Pero Messi superó por una participación directa de gol a lo hecho por Pelé en una trayectoria llena de glorias futbolísticas.

Así es el desglose oficial de las cifras del brasileño y el argentino en finales:

Messi - 35 goles y 16 asistencias.

35 goles y 16 asistencias. Pelé - 31 goles y 19 asistencias.

¿Cómo superó Lionel Messi a Pelé en las cifras de finales?

El astro argentino está terminando la temporada de MLS 2025, en este caso jugando la final de la Conferencia Este. Allí enfrentaron al New York City, esto para ganar con holgura 5-1 y así... las cifras del rosarino se convirtieron en las más influyentes de la historia. Aunque no anotó goles, dio tres asistencias que además le permitieron convertirse en el máximo asistidor de la historia. Ese triplete de pases para gol le hizo llegar a 405, superando a Ferenc Puskás.