Lionel Scaloni responde a las críticas de que “Argentina es beneficiada por la FIFA": esto dijo

Las redes sociales se encienden cada vez que Argentina juega en la Copa del Mundo. Sucedió en Qatar 2022, torneo donde el equipo sudamericano terminó consagrándose y donde la alta cantidad de penales recibidos (5) generó controversia entre los aficionados. El cuestionamiento siguió en México, Estados Unidos y Canadá 2026, por lo que el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre esta situación.

Previo a lo que será el juego entre Argentina y Cabo Verde por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el técnico de la ‘Albiceleste’ pasó por conferencia de prensa. Allí, periodistas le consultaron sobre las jugadas polémicas que envuelven a Lionel Messi en la Copa del Mundo y si está pendiente de los comentarios en redes sociales; su respuesta fue más que contundente.

Lionel Scaloni habla sobre las polémicas de Argentina en redes sociales

Según lo dicho por el entrenador argentino, los jugadores no están al tanto de lo que se habla sobre el combinado sudamericano: “No leyendo las redes sociales. No mires las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, no te enterás”, respondió Scaloni sin dar rodeos.

El técnico de Argentina entiende que, hoy más que nunca, cualquier especulación sin respaldo puede tener repercusión masiva en redes sociales y hasta tapar la realidad. “Hoy cualquiera pone una cosa que no es fundamentada y se hace de una cosa chiquita algo demasiado grande. Creo que no hay que darle importancia”, manifestó Scaloni.

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“Las redes tienen estas cosas. Tienen cosas buenas pero también tienen cosas que lamentablemente cualquiera, y no cualquiera del mal sentido, pone algo y enseguida se viraliza. En un segundo está en todos lados. Nosotros no nos hacemos eco de eso y ya está”, sentenció el entrenador en la previa del duelo contra Cabo Verde.

Crédito: Mexsport

Las polémicas que envolvieron a Argentina en 2026

La primer polémica de Argentina llegó en su debut mundialista. La acción tiene como protagonista a Messi, quien en el momento de presionar la salida de Argelia, pisó accidentalmente al capitán Aïssa Mandi. Muchos pedían por tarjeta roja para el ‘10’ del seleccionado argentino, pero el árbitro del encuentro ni siquiera le mostró tarjeta.

Luego, los penales volvieron a ser protagonistas. Argentina recibió dos faltas que derivaron en tiros desde los once pasos en la Fase de Grupos. Uno contra Austria que el propio Messi malogró y un segundo ante Jordania, convertido por Lautaro Martínez. Esto reavivó el debate sobre la cantidad de penales que recibió el equipo sudamericano en el último tiempo.