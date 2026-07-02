¿Argentina va a ganar el Mundial 2026? Mhoni Vidente lanzó su predicción

Argentina es uno de los candidatos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sus posibilidades de campeonar incrementaron tras conocerse su lado del cuadro, donde no enfrentará a ninguna potencia mundial hasta las Semifinales, donde podría cruzarse con Brasil o Inglaterra. En este contexto, Mhoni Vidente predijo cómo será el torneo del combinado sudamericano a partir de 16avos.

La astróloga mexicocubana realizó una predicción completa de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y reafirmó que Argentina es uno de los candidatos principales para ser finalista de la justa veraniega. Mhoni destacó que la ‘Albiceleste’ tienen muy buena suerte, por lo que llegarán muy lejos. En este sentido, es muy probable que eliminen a Cabo Verde en la ronda de 16avos de final.

Sin embargo, la vidente no se animó a mencionar que Argentina será ganadora del certamen. Por otro lado, destacó a otros equipos como Francia, España, Portugal e Inglaterra, quienes también parten como favoritos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De esta manera, todo parece indicar que el conjunto sudamericano llegará lejos en el torneo, siempre y cuando se cumpla la predicción de Mhoni.

Crédito: Mexsport

Qué se le viene a Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina tendrá una nueva prueba en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. El partido está programado para el viernes 3 de julio, en un cruce de eliminación directa que marcará el inicio del camino de la ‘Albiceleste’ en la fase final del torneo.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia con la obligación de responder como uno de los candidatos al título, tras haber clasificado como primero del Grupo J. Del otro lado estará una Selección de Cabo Verde que buscará dar uno de los golpes del Mundial y extender su histórica participación.

En caso de avanzar, Argentina se medirá en Octavos de Final contra el ganador del duelo entre Australia y Egipto. Por eso, el cruce ante Cabo Verde no solo representa una prueba inmediata, sino también la puerta de entrada a una parte del cuadro en la que la ‘Albiceleste’ intentará sostener su candidatura y acercarse a las rondas decisivas.

El cuadro de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina quedó ubicada en una zona del cuadro que ya tiene marcado su primer camino en la fase de eliminación directa. La ‘Albiceleste’ enfrentará a Cabo Verde en los 16avos de final y, en caso de ganar, tendrá un cuadro bastante “accesible”.

Si el equipo de Lionel Scaloni supera esa instancia, su rival en Octavos de Final saldrá del cruce entre Australia y Egipto. Ese partido se jugará el mismo viernes 3 de julio, por lo que Argentina conocerá ese mismo día a su posible siguiente rival.

Del otro lado de esa llave también aparecen selecciones como Suiza, Argelia, Colombia y Ghana, que forman parte del mismo sector del cuadro rumbo a los Cuartos de Final. Por eso, el primer objetivo de Argentina será superar a Cabo Verde y sostener su candidatura en una zona donde no hay margen de error: cada partido define la continuidad o la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.