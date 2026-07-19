Olor a despedida: Lionel Scaloni se quiebra al hablar sobre su futuro con Argentina

Lionel Scaloni se llevó los reflectores tras la derrota de Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España. El entrenador, que logró ser campeón en Qatar 2022, pasó por conferencia de prensa tras la ceremonia de premiación y no pudo dar indicios claros sobre su futuro. Sus declaraciones tomaron por sorpresa a los medios, ya que explotó en llanto sin poder terminar la ronda de preguntas.

El técnico de la ‘Albiceleste’ fue consultado sobre si conocía la postura de Lionel Messi a cerca de su futuro. Sin embargo, Scaloni afirmó que no puede hablar por el ‘10’ de la Selección Argentina, pero aprovechó el momento para tocar el tema sobre su futuro en el banquillo del cuadro sudamericano. Allí, afirmó que tiene contrato hasta diciembre y que deberá pensarlo durante los próximos meses.

Qué dijo Scaloni en conferencia de prensa sobre su futuro

“Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en este lugar maravilloso”, comenzó diciendo el entrenador mientras comenzaba a derramar lágrimas desde sus ojos. “Merezco tomarme el tiempo para decidir que voy a hacer. Difícilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en alma”, agregó sin poder hablar continuamente debido al llanto.

Lionel Scaloni lidera la lista de 6 entrenadores argentinos.|AFA - Selección Argentina

“Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo que hablar con el presidente. Es difícil armar algo tan grande como esto”, sentenció Scaloni y abandonó la sala al no poder continuar. El DT remarcó que su contrato vence el 31 de diciembre, por lo que deberá definir junto a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino, si renovará su contrato o si pondrá punto final a un ciclo lleno de éxitos.

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Todos los títulos de Scaloni como entrenador de Argentina

Lionel Scaloni conquistó cuatro títulos oficiales con la Selección Argentina mayor desde que asumió como entrenador en 2018. Su palmarés comenzó con la Copa América 2021, torneo en el que la ‘Albiceleste’ venció a Brasil en la final disputada en el Maracaná.

Estos son todos sus títulos con la selección absoluta:



Copa América 2021

Finalissima 2022

Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™

Copa América 2024

Además, Scaloni ganó el Torneo Internacional Sub-20 de L’Alcúdia 2018 durante su etapa al frente del combinado juvenil. Por lo tanto, suma cinco conquistas como entrenador de selecciones argentinas, aunque cuatro corresponden al equipo mayor. La derrota ante España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ le impidió agregar una segunda Copa del Mundo a su palmarés.