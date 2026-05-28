CONFIRMADO: el “heredero” de Lionel Messi en Argentina queda fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La noticia cayó como una bomba: El “heredero” de Lionel Messi, como lo habían catalogado en Argentina, no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por decisión del entrenador Lionel Scaloni. A la espera de la lista de convocados del seleccionado albiceleste, se conoció que la estrella que juega en el mejor equipo del mundo no está entre los 26 citados de su país.

El gran ausente en cuestión es nada menos que Franco Mastantuono. El joven de 18 años no será incluido en la lista de convocados para la Copa del Mundo a pesar de que antes de ser transferido al Real Madrid era comparado con Leo Messi y los narradores de los partidos lo llamaban “el Heredero”. Se pierde el Mundial que se jugará en México, EE.UU. y Canadá.

En Argentina confirman que Franco Mastantuono no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con la Selección Argentina. La lista de convocados sale en las próximas horas, seguramente mañana”, confirmó el periodista argentino Gastón Edul. El especialista en noticias del seleccionado campeón del mundo aseguró que el futbolista del Real Madrid no estará presente en la fiesta máxima del futbol por decisión del DT.

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Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/L4Thfq5DPn — Gastón Edul (@gastonedul) May 28, 2026

De ser comparado con Lionel Messi a quedar afuera del Mundial

Durante las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina, cuando jugó frente a Chile (debut por Eliminatorias Conmebol - Sudamericanas), Venezuela, Ecuador y Mauritania, distintos narradores se referían a él como el futuro de la selección campeona en Qatar para cuando Leo Messi se retire. Incluso Hernán Feler lo llegó a nombrar como “el Heredero”.

Sin embargo, es evidente que Lionel Scaloni considera que su actualidad no es buena en el Real Madrid, razón por la que no entrará en la lista de 26 jugadores de cara a la Copa del Mundo.

Cómo puede Messi ayudar a Argentina|Reuters

Franco Mastantuono y un traspaso que costó mucho, en todo sentido

El Real Madrid desembolsó 45 millones de euros para comprar a Franco Mastantuono, el argentino que brillaba en River Plate y que le marcó un gol de falta directa a Boca Juniors en un “superclásico”. Sin embargo, desde su llegada prácticamente no tuvo continuidad y su rendimiento fue pobre.

Con el Real Madrid jugó 35 partidos (17 de titular) y marcó 3 goles, pero no tuvo protagonismo real, ya que no disputó minutos en los encuentros más importantes. Por todo eso, el “heredero de Messi” no jugará el Mundial con Argentina.

