OFICIAL: Argentina lanza la lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras confirmar que el “heredero” de Lionel Messi estará ausente de la fiesta máxima del futbol, finalmente la selección de Argentina lanzó la lista de convocados definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo campeón del mundo en Qatar 2022 quiere repetir su hazaña y para eso Lionel Scaloni ya eligió a los futbolistas que representarán al país albiceleste.

El equipo dirigido por Scaloni, y con Lionel Messi como principal figura, arribará a territorio estadounidense con tres porteros, ocho defensores, siete mediocampistas y ocho delanteros. De esta manera quedan confirmados los 26 cupos del equipo argentino para disputar el torneo que se juega en México, Estados Unidos y Canadá.

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Los 26 convocados de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros:

Emiliano Martínez (33, Aston Villa, Inglaterra)

Gerónimo Rulli (34, Olympique Marsella, Francia)

Juan Musso (32, Atlético Madrid, España)

Defensores

Cristian Romero (28, Tottenham Hotspur, Inglaterra)

Nicolás Otamendi (38, SL Benfica, Portugal)

Lisandro Martínez (28, Manchester United, Inglaterra)

Leonardo Balerdi (27, Olympique Marsella, Francia)

Gonzalo Montiel (29, River Plate, Argentina)

Facundo Medina (27, Olympique Marsella, Francia)

Nahuel Molina (28, Atlético Madrid, España)

Nicolás Tagliafico (33, Olympique Lyon, Francia)

Los convocados para la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/ugA9mKUhiG — Gastón Edul (@gastonedul) May 28, 2026

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Mediocampistas

Enzo Fernández (25, Chelsea FC, Inglaterra)

Alexis Mac Allister (27, Liverpool FC, Inglaterra)

Rodrigo De Paul (32, Inter Miami, Estados Unidos)

Leandro Paredes (31, Boca Juniors, Argentina)

Giovani Lo Celso (30, Real Betis, España)

Exequiel Palacios (27, Bayer 04 Leverkusen, Alemania)

Valentín Barco (21, Racing Estrasburgo, Francia)

Delanteros

Lionel Messi (38, Inter Miami, Estados Unidos)

Julián Álvarez (26, Atlético Madrid, España)

Thiago Almada (25, Atlético Madrid, España)

Nicolás Paz (21, Como 1907, Italia)

Lautaro Martínez (28, Inter Milan, Italia)

Nicolás González (28, Atlético Madrid, España)

Giuliano Simeone (23, Atlético Madrid, España)

José Manuel López (25, SE Palmeiras, Brasil).

Cómo puede Messi ayudar a Argentina|Reuters

Ausencias y sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial

Algunas de las sorpresas de la convocatoria de la Selección Argentina es la presencia de Facundo Medina, Valentín Barco y el Flaco López. En tanto, sorprenden las ausencias de Marcos Acuña y el ya mencionado Franco Mastantuono. Para muchos "el Huevo" es la figura de River Plate y la Liga Argentina, mientras que otros sostienen que un futbolista del Real Madrid no puede quedarse afuera.