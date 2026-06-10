Lionel Scaloni sorprendió al cambiar sus planes sobre el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó (3-0) a Islandia, pero la noticia principal estaba en la sala de conferencia de prensa. Después del amistoso ante Honduras, Lionel Scaloni había anunciado que daría a conocer al reemplazante de Leonardo Balerdi después del choque ante Los Vikingos. Sin embargo, cambió drásticamente su postura y confirmó que se tomará "uno, dos o tres" días más para la determinación final. ¿El motivo? El cuerpo técnico observó que aquellos futbolistas que arrastraban problemas físicos, tuvieron una evolución favorable.

Aunque el consenso general dictaba que después del juego de preparación sería el día del anuncio oficial, el estratega optó por la cautela. "Quien va a ser el reemplazante, tenemos una idea, pero estuvimos hablando y capaz que un día o dos nos vamos a tomar, porque la prueba de hoy me despejó muchas dudas en cuanto a qué le podía hacer falta al equipo", confesó Scaloni en conferencia de prensa, dejando claro que el rendimiento de sus dirigidos en el campo pesará más que cualquier urgencia mediática.

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El DT fue contundente al restarle dramatismo a la situación: "Si te digo que el reemplazante está en acá en Estados Unidos, es fácil; y si te contesto que no, mañana llaman a todo el mundo. Hay dos opciones y vamos a esperar. Para ustedes es importante y lo entiendo, pero para nosotros no. Lo preocupado que estábamos hace unos días, ahora me tiene más tranquilo. Demostraron que están bien".

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🎙️ Lionel Scaloni: "Tenemos jugadores para que el equipo no se resienta". pic.twitter.com/hULceTKGmA — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

Un punto clave que Scaloni dejó entrever es que el reemplazo no necesariamente debe ser un marcador central. "En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo", deslizó, dejando abierta la puerta a un perfil que refuerce el mediocampo. ¿Será Guido Rodríguez?

Scaloni analizó el amistoso ante Islandia

Sobre el balance del partido, el DT se mostró conforme con la gestión de cargas y el rendimiento individual, destacando especialmente el nivel de Nicolás Paz. "Era un partido difícil porque era a una semana del debut. Salió como se pensaba. A Nico lo vi muy bien, suelto. Teníamos pensado que no jugase el primer partido y así fue; estamos contentos porque nos da otra posibilidad más".

Con la tranquilidad de haber superado el examen de Islandia sin nuevas lesiones, Scaloni se toma las próximas 48 horas como un margen estratégico. La decisión, más que un cambio de nombre, parece ser una pieza más en el rompecabezas final de una Argentina que busca el equilibrio perfecto para ir por el bicampeonato.

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