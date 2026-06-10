La historia poco conocida de Dolores Aveiro, mamá de Cristiano Ronaldo: quedó huérfana a los 5 años

Los futboleros que siguen de cerca la carrera de Cristiano Ronaldo conocen a la perfección el rostro de su madre, Dolores Aveiro. Esto se debe a que ella lo acompaña en cada momento deportivo al portugués, quien aún le rinde tributo y reconoce que le debe todo. No es para menos: su progenitora, quien tuvo una infancia difícil y una adultez algo más compleja, quedó huérfano a los 5 años pero nada la detuvo.

El luso, en más de una entrevista, recordó los esfuerzos que hizo su madre para que él pudiera dedicarse al deporte más popular de todos. La describe como alguien incondicional e inseparable, ya que lo acompañó en todo momento. Inclusive lo hizo cuando las problemáticas económicas eran grandes y cuando las enfermedades aparecieron de manera intempestiva.

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más veteranos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

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Una infancia en medio de la pobreza

"La ventana de la tercera habitación era prácticamente la única fuente de iluminación en aquella reducida vivienda de tres espacios, aparte de la luz que penetraba por los 10 o 12 agujeros del techo. No tenían dinero para reparar el tejado. Esa tercera habitación era donde se reunía la familia. Disponían también de un cuarto de baño, no más grande que un armario", relata Michael Part en el libro Ronaldo, su asombrosa historia.

CRISTIANO RONALDO: "Desde el fondo de mi corazón, quiero que sepas que mientras yo tenga vida, nunca le faltará nada. Ella, mi madre, se iba a dormir cada noche con el estómago vacío, solo para asegurarse de que yo no pasara hambre."



"Trabajaba incansablemente los siete días de… pic.twitter.com/QZFendrsEG — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) May 8, 2026

Cuando tenía apenas cinco años quedó huérfana de madre y estuvo en un orfanato. En la mesa muchas veces faltaba comida. Por si fuera poco, a las adversidades monetarias del pasado, Dolores le sumó complicaciones médicas. En 2009 fue diagnosticada de cáncer de mama y cerca de una década después esos diagnósticos volvieron a aparecer en escena. Además, en 2020 fue internada por un derrame cerebral.

A pesar de esas situaciones perturbadoras, Cristiano no cayó anímicamente. Al contrario. Hace un tiempo un periodista le preguntó al astro de la selección de Portugal la razón por la cual su madre vivía en su casa. Y Cristiano sorprendió y emocionó con su respuesta como lo viene haciendo desde hace tantos años con su velocidad, su gambeta y sus goles.

"Mi madre me crió sacrificando su vida por mí. Ella dormía con hambre, para que por la noche yo pudiera comer. No teníamos dinero para nada. Ella trabajaba 7 días a la semana y por la noche como limpiadora para comprar mi primer botín para que yo pudiera ser jugador, todo mi éxito está dedicado a ella. Y mientras tenga vida siempre estará a mi lado, teniendo todo lo que yo pueda brindarle. Ella es mi refugio y mi mayor regalo".

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

