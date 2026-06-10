Francia publicó un video de su entrenamiento y mete miedo de cara al Mundial 2026

En las instalaciones de Badson College, situado en la ciudad de Wellesley, en el área metropolitana de Boston, la Selección de Francia ultima detalles de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese contexto, en las últimas horas el entrenamiento se volvió viral en las redes sociales por una situación muy particular: se filtró un video cargado de genialidad técnica, en el cual las estrellas de Les Blues sostuvieron la pelota en el aire de forma ininterrumpida, utilizando la cabeza y los pies.

En diferentes latitudes el ejercicio es conocido como "rondo aéreo" y consiste en dar pases entre compañeros sin que el balón toque el césped. Si bien tiene una dificultad considerable, para los futbolistas del seleccionado europeo fue un "trámite". Siete jugadores, entre los que se distinguía Kylian Mbappé, formaron un círculo estrello. Lo que siguió fue una coreografía perfecta de control, precisión y reflejos. Con una naturalidad sorpresiva, el esférico viajó de cabeza en cabeza, mientras el grupo mantenía una sincronización perfecta.

El público presente, incluyendo a decenas de periodistas y fanáticos con sus smartphones en alto, quedó hipnotizado. Las exclamaciones de asombro acompañaron cada toque. Cuando finalmente el ciclo se rompió tras decenas de pases perfectos, llegaron los aplausos de aquellos que pudieron filtrarse en las canchas de entrenamiento. El video, subido instantáneamente a redes sociales, acumuló reproducciones en diferentes partes del mundo, convirtiéndose en el símbolo de la confianza y el talento que respira la concentración francesa a pocos días del gran debut mundialista.

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