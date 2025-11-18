Nuevos candidatos al Salón de la Fama: lista completa 2026

La boleta 2026 del Salón de la Fama MLB ya está en manos de los votantes y llega con una mezcla explosiva de nuevos candidatos, figuras polémicas y veteranos que siguen empujando fuerte hacia Cooperstown. En total, 12 debutantes y 15 jugadores que repiten conforman una de las listas más competidas de los últimos años, donde nombres como Carlos Beltrán, Andruw Jones y Cole Hamels marcan el ritmo de la discusión.

Carlos Beltrán y Andruw Jones encabezan la lucha por Cooperstown

La narrativa de esta votación vuelve a centrarse en Carlos Beltrán, quien se quedó a un suspiro del 75% en 2025 tras alcanzar 70.3%. Su impacto ofensivo, sus 435 jonrones y nueve Juegos de Estrellas lo colocan nuevamente como uno de los favoritos.

A su lado aparece Andruw Jones, quien continúa un ascenso firme: pasó de 61.6% a 66.2% en la última boleta y ahora parece encaminado al voto definitivo. Otros repitentes que generan ruido son Chase Utley, que subió hasta 39.8%, y Félix Hernández, quien debutó con un sólido 20.6%.

La boleta también vuelve a poner bajo la lupa nombres históricamente polémicos como Alex Rodríguez (37.1%), Manny Ramírez (34.3%) y Omar Vizquel (17.8%), cuyo progreso se ha frenado por escándalos extradeportivos.

Debutantes: Hamels, Kemp y Braun buscan abrirse camino

Entre los nuevos candidatos al Salón de la Fama MLB 2026, destacan tres figuras que marcaron una época:

Cole Hamels , con 163 victorias, ERA de 3.43 y un histórico 2008 donde fue MVP de la Serie Mundial y de la NLCS.

, con 163 victorias, ERA de 3.43 y un histórico 2008 donde fue de la y de la NLCS. Matt Kemp , referente ofensivo con .284 de promedio y 287 HR, además de haber sido candidato a MVP con Dodgers.

, referente ofensivo con .284 de promedio y 287 HR, además de haber sido candidato a MVP con Dodgers. Ryan Braun, uno de los bateadores más dominantes de su generación, aunque cargando el lastre de su caso de dopaje.

Los acompañan Howie Kendrick, Daniel Murphy, Rick Porcello, Shin-Soo Choo, Edwin Encarnación, Gio González, Alex Gordon, Nick Markakis y Hunter Pence.

La BBWAA confirmó que los votos deberán enviarse antes del 31 de diciembre, y los resultados se anunciarán el 20 de enero, mientras que la ceremonia de inducción será el 26 de julio en Cooperstown.

Además, el comité de la era contemporánea analizará nombres de enorme peso histórico: Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield, Carlos Delgado, Don Mattingly y Fernando Valenzuela, entre otros.

Con estrellas emergentes, leyendas en espera y casos polémicos, la votación 2026 promete uno de los debates más intensos en años sobre quién realmente merece un lugar en el Olimpo del beisbol.