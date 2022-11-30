El LIV Golf llegará al Campo de Golf El Camaleón de México en 2023

El LIV Golf llegó a conomocionar el mundo del golf durante el 2022 y ahora, para el 2023, el nuevo circuito saudí llegará a México en el campo de El Camaelón en Mayakoba. Además, el Valderrama de España y el Sentosa de Singapur también se incorporaron al calendario de la nueva organización, así lo informó este miércoles el club español situado en San Roque, Cádiz.

El campo mexicano, situado en Mayakoba, acogerá su torneo del LIV del 24 al 26 de febrero, mientras que el Sentosa Golf Club lo hará del 21 al 23 de abril y del 30 del junio al 2 de julio el campo sanroqueño.

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Estos tres eventos formarán parte de los catorce torneos que reunirán a grandes figuras en la innovadora LIV Golf, en una liga global dedicada a la expansión de este deporte a nivel mundial.

El exjugador australiano Greg Norman, comisionado de LIV Golf, recordó en declaraciones difundidas por la organización que estas sedes han "presenciado momentos icónicos" en el golf, por lo que mostró su "emoción" por "construir nuevas tradiciones" para este deporte y, "a la par brindar" una "experiencia de primera clase" para los aficionados.

El Camaleón de Mayakoba

El Camaleón en Mayakoba, situado en la Riviera Maya mexicana, ha acogido en los últimos dieciséis años el torneo 'World Wide Technology Championship at Mayakoba' y la organización anunció en febrero pasado que espera contar con los mejores jugadores, entre ellos las estrellas mexicanas Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Considerado el campo número uno de Europa desde finales de los años ochenta, Valderrama ha sido sede de la Ryder Cup 1997 y ha acogido dos ediciones del 'World Golf Championships' (1999 y 2000), el Volvo Masters (1988-2009) y en los últimos años el Estrella Damm Andalucía Masters, uno de los torneos más prestigiosos perteneciente al Circuito Europeo.

El Real Club Valderrama ha anunciado en una nota que el contrato es por cinco años y que en el campo gaditano se jugará el único torneo del LIV que se celebrará en Europa.

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Sentosa, por su parte, ha sido designado mejor campo de golf de Asia en los premios mundiales de golf 'World Golf Awards' 2022.