Liv Morgan volvió a pelear: estos fueron los meses que estuvo lesionada

Tras su regreso triunfal en Survivor Series, donde colaboró para que Dominik Mysterio recuperara su Campeonato Intercontinental, Liv Morgan ha sido recibida con el cariño total del público. Nadie olvida que la nacida en Nueva Jersey es una de las mejores luchadoras dentro de la industria y por ello verle pelear de nuevo en solitario causó un gusto total. Estos fueron todos los meses que se ausentó y los que pasó sin que ella participara de una pelea oficial.

¿Cuánto tiempo pasó para que Liv Morgan peleara de nuevo?

Aunque se le ha visto en distintos promocionales y participando indirectamente en los rings de RAW y el evento ya mencionado con anterioridad, la joven de 31 años no había tenido un combate hasta el pasado 27 de diciembre. Es decir, después de poco más de 6 meses, volvió a los encordados.

Dicho House Show de WWE tuvo lugar en Tampa, Florida, y allí Liv fue cruzada ante Lyra Valkyria y muchos de los que pudieron ver el combate hablan de lo bien que se vio Morgan tras su lesión de hombro concretada el 16 de junio. Y es que medio año de inactividad podría pesar para la efectividad de los golpes y movimientos, pero en general la estrella de la empresa dio un gran combate e incluso se llevó el triunfo.

Liv Morgna regresó a la acción en WWE después de medio año de inactividadpic.twitter.com/4thky1C1it — SoloWrestling (@Solo_Wrestling) December 28, 2025

Con esto, se concreta uno de los regresos más esperados, pues el alto calibre de competidora que está de vuelta en los rings incluso ya tuvo un careo ante Stephanie Vaquer en los pasillos de las funciones televisadas.

¿Qué planes hay para Liv Morgan en WWE?

La empresa dejó en claro que su relación con Dominik Mysterio está intacta, sin embargo es muy probable que ambos caminen hacia el estrellato en el panorama individual. Ante eso, hay fuertes argumentos para pensar que su relación con The Judgment Day terminará en breve. Y es que Liv es una de las favoritas del público para pensar en coronarla como la mejor en los siguientes meses.