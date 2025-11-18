deportes
¿John Cena vs Dominik? Esta es la CARTELERA ACTUALIZADA de WWE Survivor Series 2025

La cartelera del Survivor Series ha comenzado a moverse con fuerza. ¿John Cena y Dominik se medirán por el título intercontinental de la WWE? Esto se sabe.

john-cena-dominik-cartelera-actualizada-wwe-survivor-series.png
WWE Página Oficial
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Comienza la cuenta regresiva para uno de los últimos eventos especiales que la WWE tendrá a lo largo del año. La última edición de RAW trajo consigo mucho qué analizar respecto a lo que será Survivor Series 2025, el cual ha confirmado nuevos combates que han actualizado su cartelera.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Como sabes, Survivor Series es uno de los cuatro magnos eventos que la WWE tiene junto a Wrestlemania, SummerSlam y Royal Rumble, motivo por el cual los organizadores esperan contar con una cartelera que supere las expectativas no solo en nombres, sino también en espectáculo.

¿John Cena lidera la cartelera de Survivor Series 2025?

La primera gran sorpresa para Survivor Series 2025 será el mano a mano entre John Cena y Dominik Mysterio, los cuales se medirán por el Campeonato Intercontinental que ostenta el rapero mayor. Vale decir que el título le pertenecía a Dominik; sin embargo, este le fue arrebatado hace un par de semanas.

Te puede interesar: Así fue el último combate que John Cena tuvo en WWE RAW

Te puede interesar: ¿Cómo le ha ido a México cuando enfrenta a países que estarán en el Mundial 2026?

Otro combate que ha acaparado por completo las miradas es aquel que medirá a Stephanie Vaquer frente a Nikki Bella, mismas que se enfrentarán por el Campeonato Mundial Femenino. “La Primera” ostenta el título, pero ha sido acechada por la leyenda de la WWE en las últimas ediciones de RAW.

Finalmente, las últimas dos luchas confirmadas -hasta ahora- para Survivor Series son los dos combates de la WarGames. En la rama masculina Cody Rhodes, CM Punk y los Uso se medirán a Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre y Bron Breakker (con luchadores aún por confirmar), mientras que en la femenina aparecen estrellas como Kairi Sane, Asuka, Lash Legend, Nia Jax, Alixa Bliss, Rhea Ripley, IVO Sky y más luchadoras por confirmar.

Survivor Series 2025: ¿Cuándo, dónde será, a qué hora y por dónde ver?

Prepárate, pues Survivor Series está más cerca que nunca. El último gran evento de la WWE se llevará a cabo el 29 de noviembre en San Diego California y comenzará en punto de las 17:00 horas, tiempo centro de México. Recuerda que esta función podrás disfrutarla a través de Netflix.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

