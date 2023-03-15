Liverpool tiene esperanza; Remontadas históricas en Champions League

Con una derrota de 5-2 en Anfield contra el Real Madrid el Liverpool aún tiene esperanza de avanzar a los cuartos de final pues no sería la primera vez que remontan una desventaja de 3 goles.

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Los octavos de final de la Champions League fueron una película de terror para los aficionados del Liverpool que vieron un 2-0 a favor convertirse en un 2-5 en contra del Real Madrid que con un par de dobletes de Vinicius Jr y Karim Benzema tienen un pie en la siguiente ronda, sin embargo, no sería la primera vez que los “Reds” remontan una desventaja de 3 goles en fase final de Europa.

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El técnico alemán, Jürgen Klopp, se encuentra una vez más contra las cuerdas ante un club español, en las semifinales de la temporada 2018-19 sufrieron una noche amarga en el Camp Nou tras caer en la ida de las semifinales 3-0, en la vuelta lograron reponerse con un 4-0 que pasó a los libros de historia en una de las remontadas más espectaculares de la Champions League que además les validó un boleto a la final del torneo.

Las remontadas más escandalosas

A lo largo de los años la Champions League nos ha regalado partidos memorables y en su fase final se han hecho costumbre, aquí te contamos las mayores remontadas del torneo.

Barcelona-PSG Octavos de Final 2016/17, El Paris Saint Germain llegó al Camp Nou con una ventaja de 4 goles, sin embargo, la MSN (Messi, Suárez y Neymar) amargaron el pase de los parisinos y en los últimos minutos Sergi Roberto marcó el 6-1 que sentenció la eliminatoria.

Derrotas sorpresivas de equipos grandes

Barcelona vs Roma, cuartos de final 2017/18. La Roma recibía al Barcelona con una desventaja de 4-1 en el juego de ida, el despertar de “La Loba” se presentó desde los primeros minutos con gol del Bosnio, Edin Dzeko, en el arranque de la segunda mitad un penal cobrado por el capitano Daniele De Rossi puso a temblar el Olímpico de Roma y el defensa griego, Kostas Manola, puso el último clavo en el ataúd para la voltereta Romana y un pase a semifinales inolvidable.

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AC Milan vs Deportivo la Coruña, Cuartos de Final 2003/04. La Coruña recibió al Milan en la vuelta con un marcador en contra de 4-1 a pesar de empezar ganando el juego de ida, sin embargo, en la vuelta los españoles lograron la hazaña venciendo al cuadro italiano 3-0, antes del partido el técnico del “Depor” Javier Irureta había declarado que en el futbol ocurren los milagros.

Será un milagro o una proeza la que tendrá que pasar en Madrid para que el Liverpool le dé vuelta a los octavos de final, además todas las remontadas mencionadas ocurrieron en condición de local, por lo que los “Reds” serían los primeros visitantes en lograr una remontada de esta magnitud en la Champions League.