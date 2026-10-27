Liverpool vs Chelsea: La Hora Exacta para ver EN VIVO la Copa de la Liga en Inglaterra

Este miércoles está lleno de actividad y no precisamente de competiciones continentales, por lo que la gente debe estar atenta a los platillos que más le apetezcan. Y sin lugar a dudas, este Liverpool vs Chelsea es de los compromisos más interesantes. Por ello, he aquí la información sobre cómo y dónde ver el partido de la Cuarta Ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra. El duelo sucederá a las 14:00 horas (tiempo de la CDMX) en Anfield Stadium.

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¿Qué esperar del Liverpool vs Chelsea en la Copa de la Liga inglesa?

Sin lugar a dudas las personas estarán atentas a lo que ocurrirá en Anfield. En un duelo que perfectamente podría ser la final, los de Liverpool quieren mantener su buena inercia donde acumulan cuatro victorias de manera consecutiva en todas las competiciones. Sin embargo, es probable que las rotaciones se adueñen de este compromiso, dependiendo qué tanto quieran arriesgar los técnicos para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, los de Londres han tenido comentarios no tan positivos, mismos que poco a poco mejoran con el trabajo de un Xabi Alonso que busca reivindicarse tras una terrible etapa con el Real Madrid. Sin embargo, esta prueba será catártica, pues perder significa irse de la primera competencia muy temprano en el año. Por lo tanto, este es un duelo imperdible.

¿Dónde ver EN VIVO el Liverpool vs Chelsea en la Copa de la Liga?

Aunque los derechos de la Premier League pertenecen a las mismas cadenas que transmiten los duelos de la Champions League en México, específicamente la Copa de la Liga tiene una casa en suelo azteca. Por ello, debes tener el paquete más completo de Disney+ (confirma con el proveedor) o esperar que ese día los canales de ESPN transmitan algunos de los diferentes duelos de este torneo.

@soyalejososa ¿Por qué hay dos copas en Inglaterra? ¿Cuál es la diferencia entre FA CUP y Copa de la Liga? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 ♬ sonido original - Alejo Sosa

Posibles alineaciones Liverpool vs Chelsea